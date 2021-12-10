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1 час назад

Завершено предварительное расследование дела о ДТП с Собчак

Предварительное расследование дела о ДТП в Сочи с участием телеведущей и журналиста Ксении Собчак завершено, материалы дела переданы в прокуратуру. Об этом сообщили в пресс-центре МВД по Краснодарскому краю.

Следователи раскрыли результаты предварительного расследования дела о ДТП с Собчак
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Следователем следственной части СУ УВД по городу Сочи ГУ МВД России по Краснодарскому краю окончено предварительное расследование уголовного дела о резонансном ДТП, которое произошло 9 октября около 21:00 на автодороге Адлер — Альпика Сервис в Адлерском районе Краснодарского края. Сегодня уголовное дело в порядке статьи 220 УПК РФ направлено в прокуратуру г. Сочи Краснодарского края для утверждения обвинительного заключения» — передает заявление МВД ТАСС.

Сообщается, что пять человек признаны потерпевшими. В ходе расследования были опрошены 13 свидетелей, изучено место происшествия, отсмотрены видеозаписи с камер наблюдения, проанализированы результаты восьми судебных экспертиз, включая медицинские, автотехническую и компьютерную, предает пресс-центре МВД.

9 октября в Сочи столкнулись два автомобиля — Mercedes и Volkswagen. В результате аварии погибли два пассажира Volkswagen. В Mercedes ехала Ксения Собчак, за рулем находился водитель телеведущей. Позже он признал свою вину. Мужчина объяснил, что при обгоне выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Volkswagen.

ДТП,Volkswagen,Ксения Собчак,Генпрокуратура РФ,МВД,ИТАР-ТАСС,
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