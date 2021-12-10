Раскрыты результаты предварительного расследования дела о ДТП с Собчак

В Сочи завершилось предварительное расследование уголовного дела о ДТП с участием Ксении Собчак, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД России.
«Сегодня уголовное дело в порядке статьи 220 УПК РФ направлено в прокуратуру г. Сочи Краснодарского края для утверждения обвинительного заключения», - рассказали в МВД.
Потерпевшими по делу признаны пять человек. Причиной аварии стали действия водителя автомобиля Mercedes, в котором ехала Ксения Собчак.
«Действия водителя автомобиля Mercedes не соответствовали требованиям Правил дорожного движения Российской Федерации, что явилось причиной ДТП», - говорится в сообщении.
Водителю предъявлены обвинения в нарушении правил дорожного движения, сейчас он находится под домашним арестом.
Для установления всех обстоятельств произошедшего следователи допросили 13 свидетелей, провели осмотры места происшествия, изучили записи с видеокамер, проанализировали результаты восьми судебных экспертиз – медицинских, автотехнической и компьютерной.
9 октября в Сочи произошла авария с участием автомобиля Mercedes, в котором находилась телеведущая Ксения Собчак. Водитель Mercedes выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Volkswagen. В результате ДТП погибла пассажирка Volkswagen, водитель и другая пассажирка были госпитализированы.