Раскрыты результаты предварительного расследования дела о ДТП с Собчак

В Сочи завершилось предварительное расследование уголовного дела о ДТП с участием Ксении Собчак, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД России.

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«Сегодня уголовное дело в порядке статьи 220 УПК РФ направлено в прокуратуру г. Сочи Краснодарского края для утверждения обвинительного заключения», - рассказали в МВД.

Потерпевшими по делу признаны пять человек. Причиной аварии стали действия водителя автомобиля Mercedes, в котором ехала Ксения Собчак.

«Действия водителя автомобиля Mercedes не соответствовали требованиям Правил дорожного движения Российской Федерации, что явилось причиной ДТП», - говорится в сообщении.

Водителю предъявлены обвинения в нарушении правил дорожного движения, сейчас он находится под домашним арестом.

Для установления всех обстоятельств произошедшего следователи допросили 13 свидетелей, провели осмотры места происшествия, изучили записи с видеокамер, проанализировали результаты восьми судебных экспертиз – медицинских, автотехнической и компьютерной.