В Москве задержали группу инсценировщиков ДТП

В столице задержали группу из 10 человек, которых подозревают серии мошенничеств, связанных со страхованием автотранспорта, сообщили в ГУ МВД России по Москве.

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Мошенники подстраивали ДТП, после чего обращались в различные страховые компании и получали компенсации на ремонт авто. Вместо восстановления машин злоумышленники забирали деньги себе, оформляли страховку в другой организации и снова имитировали аварию, рассказали в пресс-службе ведомства.

Предварительно полиция установила, что организатор группы привлекал участию в схеме своих знакомых. У подозреваемых изъяли четыре автомобиля, которые участвовали в постановочных авариях, а также денежные средства и документы в качестве доказательств. Общая сумма незаконно полученных выплат составила более 1,5 млн рублей.