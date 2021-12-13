В Москве задержали группу инсценировщиков ДТП

В столице задержали группу из 10 человек, которых подозревают серии мошенничеств, связанных со страхованием автотранспорта, сообщили в ГУ МВД России по Москве.
Мошенники подстраивали ДТП, после чего обращались в различные страховые компании и получали компенсации на ремонт авто. Вместо восстановления машин злоумышленники забирали деньги себе, оформляли страховку в другой организации и снова имитировали аварию, рассказали в пресс-службе ведомства.
Предварительно полиция установила, что организатор группы привлекал участию в схеме своих знакомых. У подозреваемых изъяли четыре автомобиля, которые участвовали в постановочных авариях, а также денежные средства и документы в качестве доказательств. Общая сумма незаконно полученных выплат составила более 1,5 млн рублей.
«Следователем Следственного управления УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве возбуждено шесть уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159.5 УК РФ. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается», — добавили в министерстве.