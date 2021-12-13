Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
-3° в 
USD 73.41EUR 82.87
Войти в почту
52 минуты назад

В Москве задержали группу инсценировщиков ДТП

В столице задержали группу из 10 человек, которых подозревают серии мошенничеств, связанных со страхованием автотранспорта, сообщили в ГУ МВД России по Москве.

В Москве задержали группу инсценировщиков ДТП
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Мошенники подстраивали ДТП, после чего обращались в различные страховые компании и получали компенсации на ремонт авто. Вместо восстановления машин злоумышленники забирали деньги себе, оформляли страховку в другой организации и снова имитировали аварию, рассказали в пресс-службе ведомства.

Предварительно полиция установила, что организатор группы привлекал участию в схеме своих знакомых. У подозреваемых изъяли четыре автомобиля, которые участвовали в постановочных авариях, а также денежные средства и документы в качестве доказательств. Общая сумма незаконно полученных выплат составила более 1,5 млн рублей.

«Следователем Следственного управления УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве возбуждено шесть уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159.5 УК РФ. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается», — добавили в министерстве.

ДТП,МВД,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители