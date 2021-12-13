В ДТП в Саратове пострадали семь человек

"По оперативным данным, на текущий момент с места ДТП были госпитализированы семь человек. Шесть из них в состоянии средней тяжести, один - в тяжелом состоянии. Все госпитализированы в профильное лечебное учреждение областного центра, вся помощь оказывается в полном объеме", - сказали в ведомстве.