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2 часа назад

В ДТП в Саратове пострадали семь человек

Семь человек пострадали в ДТП с грузовой "Газелью" и двумя легковыми автомобилями в Саратове, сообщили ТАСС в пресс-службе областного Минздрава.

В ДТП в Саратове пострадали семь человек
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

"По оперативным данным, на текущий момент с места ДТП были госпитализированы семь человек. Шесть из них в состоянии средней тяжести, один - в тяжелом состоянии. Все госпитализированы в профильное лечебное учреждение областного центра, вся помощь оказывается в полном объеме", - сказали в ведомстве.

По информации областного ГИБДД, по предварительным данным, ДТП произошло примерно в 19 часов 13 декабря. Столкнулись три автомобиля: Skoda, грузовая "Газель" и "Лада". На месте работают сотрудники полиции, обстоятельства ДТП устанавливаются.

ДТП,Skoda,Lada,Минздрав РФ,ИТАР-ТАСС,
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