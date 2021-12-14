Четыре машины столкнулись в Лефортовском тоннеле в Москве

ДТП с участием четырех машин произошло на внешней стороне Лефортовского тоннеля. В результате аварии одна машина опрокинулась. Об этом во вторник, 14 декабря, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
Уточняется, что инцидент произошел после пересечения тоннеля с шоссе Энтузиастов.
— Движение в сторону Красноказарменной улицы свободно по одной полосе из трех, — говорится в сообщении ведомства.
На месте аварии работают оперативные службы.