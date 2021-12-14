В ГИБДД рассказали водителям о "правиле трех секунд"

«В момент, когда начнете произносить «1216», ваш автомобиль должен будет поравняться с выбранным ориентиром. Если получилось, то именно это и есть минимально безопасная дистанция. Если дистанция получилась больше, это хорошо, а вот если меньше, то необходимо ее увеличить», — отметили в Госавтоинспекции.