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1 час назад

В ГИБДД рассказали водителям о "правиле трех секунд"

Одной из основных причин ДТП в России является несоблюдение дистанции, рассказали в Госавтоинспекции по Республике Хакасия. В ведомстве объяснили, как нужно выверять расстояние, чтобы избежать столкновения.

В ГИБДД рассказали водителям о "правиле трех секунд"
Фото: ТАССТАСС

Дорожные полицейские Абакана провели профилактическое мероприятие «Дистанция» и научили водителей «правилу трех секунд», раздав соответствующие памятки. В данном случае дистанция измеряется в секундах, причем на скорости 60 км/ч безопасность обеспечивают ровно три секунды, объяснили в ГИБДД.

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Чтобы рассчитать дистанцию в три секунды, сперва нужно выбрать ориентир на обочине (к примеру, дорожный знак, фонарный столб или дерево). В тот момент, когда впереди идущая машина поравняется с ориентиром, следует начать отсчет трех четырехзначных чисел: например, «1214», «1215», «1216».

«В момент, когда начнете произносить «1216», ваш автомобиль должен будет поравняться с выбранным ориентиром. Если получилось, то именно это и есть минимально безопасная дистанция. Если дистанция получилась больше, это хорошо, а вот если меньше, то необходимо ее увеличить», — отметили в Госавтоинспекции.

ДТП,ГИБДД,
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