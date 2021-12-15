Лоб в лоб: в Калмыкии семь человек погибли в ДТП

В Калмыкии на территории Яшкульского района в дорожно-транспортном происшествии погибли семь человек, включая ребенка. Об этом сообщили в МВД по республике.

Фото: МВД по Республике Калмыкия/VK МВД по Республике Калмыкия/VK

Авария произошла 15 декабря примерно в 7:40 на 272 км дороги Астрахань — Ставрополь. В результате лобового столкновения легковых автомобилей Hyundai Solaris и Toyota Vitz в Калмыкии погибли семь человек: пять пассажиров Toyota и двое пассажиров Hyundai.

В ДТП выжили три человека, они находились в автомобиле корейской марки. Их доставили в медицинское учреждение.

Как сообщает «Интерфакс», на место ДТП выезжал заместитель прокурора республики Арсланг Мухлаев. По факту ДТП возбудили уголовное дело, которое поставлено прокуратурой республики на контроль.