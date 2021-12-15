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59 минут назад

В Калмыкии семь человек погибли в ДТП

В Калмыкии на территории Яшкульского района в дорожно-транспортном происшествии погибли семь человек, включая ребенка. Об этом сообщили в МВД по республике.

Лоб в лоб: в Калмыкии семь человек погибли в ДТП
Фото: МВД по Республике Калмыкия/VKМВД по Республике Калмыкия/VK

Авария произошла 15 декабря примерно в 7:40 на 272 км дороги Астрахань — Ставрополь. В результате лобового столкновения легковых автомобилей Hyundai Solaris и Toyota Vitz в Калмыкии погибли семь человек: пять пассажиров Toyota и двое пассажиров Hyundai.

В ДТП выжили три человека, они находились в автомобиле корейской марки. Их доставили в медицинское учреждение.

Как сообщает «Интерфакс», на место ДТП выезжал заместитель прокурора республики Арсланг Мухлаев. По факту ДТП возбудили уголовное дело, которое поставлено прокуратурой республики на контроль.

»Прокуратура проверит соблюдение требований федерального законодательства, в том числе о безопасности дорожного движения», — пишет агентство ТАСС.

ДТП,Toyota Vitz,Hyundai Solaris,Hyundai,Toyota,Генпрокуратура РФ,ИТАР-ТАСС,
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