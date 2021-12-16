Суд отменил приговор по делу о ДТП с участием Эдварда Била

Суд отменил приговор в отношении блогера Эдварда Била (настоящее имя Эдуард Биль), который устроил аварию на Садовом кольце. Дело передали на новое судебное рассмотрение, сообщает Telegram-канал Baza.

Фото: Edward Bil/YouTube.com Edward Bil/YouTube.com

«Ранее прокуратура обжаловала приговор блогеру в виде ограничений свободы – стороне обвинения он показался слишком мягким. Билу снова избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий», — говорится в публикации.

В июле Эдварда Била приговорили к 2 годам ограничения свободы с лишением права управления транспортными средствами на 3 года. По решению суда он не мог покидать место постоянного проживания с 20:00 до 8:00, выезжать за пределы Москвы и Московской области, а также менять место жительства без уведомления.

ДТП на Садовом кольце произошло 1 апреля 2021 года. Бил за рулем Audi вылетел на встречную полосу, в результате ДТП пять автомобилей получили различные повреждения. В аварии серьезно пострадала консультант Госдумы Мария Артемова.