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4 часа назад

Автобус с россиянами попал в ДТП на египетском курорте

Четверо россиян пострадали в результате автомобильной аварии, произошедшей в египетском курорте Шарм-эль-Шейх. Об этом сообщается в Twitter посольства России в Египте.

Автобус с россиянами попал в ДТП в Египте
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

«Утром 16 декабря в районе международного аэропорта Шарм-эш-Шейха произошло ДТП с участием автобуса, перевозившего российских туристов. Пострадали четверо россиян», – сообщили в дипмиссии.

В посольстве сообщили, что сразу же после ДТП пострадавшие россияне были доставлены в городские больницы с легкими и средними травмами.

Раскрыты результаты предварительного расследования дела о ДТП с Собчак

В конце августа «ФедералПресс» сообщал о ДТП в Египте, жертвой которого стала российская туристка. Водитель грузовика сбил женщину и ее мужа, стоявших на обочине. Россиянку спасти не удалось, ее супруга госпитализировали с травмами.

ДТП,Аэропорт Шарм-эш-Шейх,ФедералПресс,
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