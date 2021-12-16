Автобус с россиянами попал в ДТП в Египте

Четверо россиян пострадали в результате автомобильной аварии, произошедшей в египетском курорте Шарм-эль-Шейх. Об этом сообщается в Twitter посольства России в Египте.

«Утром 16 декабря в районе международного аэропорта Шарм-эш-Шейха произошло ДТП с участием автобуса, перевозившего российских туристов. Пострадали четверо россиян», – сообщили в дипмиссии.

В посольстве сообщили, что сразу же после ДТП пострадавшие россияне были доставлены в городские больницы с легкими и средними травмами.