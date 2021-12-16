Автобус с россиянами попал в ДТП в Египте

Четверо россиян пострадали в результате автомобильной аварии, произошедшей в египетском курорте Шарм-эль-Шейх. Об этом сообщается в Twitter посольства России в Египте.
«Утром 16 декабря в районе международного аэропорта Шарм-эш-Шейха произошло ДТП с участием автобуса, перевозившего российских туристов. Пострадали четверо россиян», – сообщили в дипмиссии.
В посольстве сообщили, что сразу же после ДТП пострадавшие россияне были доставлены в городские больницы с легкими и средними травмами.
В конце августа «ФедералПресс» сообщал о ДТП в Египте, жертвой которого стала российская туристка. Водитель грузовика сбил женщину и ее мужа, стоявших на обочине. Россиянку спасти не удалось, ее супруга госпитализировали с травмами.