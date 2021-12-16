Массовое ДТП со скорой помощью произошло в Подмосковье

В 16:00 на 289-м километре ЦКАД произошло массовое ДТП с участие скорой помощи. На данный момент движение на данном участке дороге затруднено, никто не пострадал. Об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Московской области.