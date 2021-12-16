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3 часа назад

Массовое ДТП со скорой помощью произошло в Подмосковье

В 16:00 на 289-м километре ЦКАД произошло массовое ДТП с участие скорой помощи. На данный момент движение на данном участке дороге затруднено, никто не пострадал. Об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Московской области.

Массовое ДТП со скорой помощью произошло в Подмосковье
Фото: ТАССТАСС

«В 16:00 на 289-м километре ЦКАД в сторону трассы М-9 произошло попутное столкновение четырех транспортных средств — трех легковых автомобилей и машины скорой помощи. В результате ДТП пострадавших нет, на данном участке дороги имеются затруднения в движении», — приводится в материале ответ пресс-службы.

В настоящее время на месте аварии работают сотрудники дорожно-патрульной службы. Обстоятельства происшествия выясняются.

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