Массовое ДТП со скорой помощью произошло в Подмосковье

В 16:00 на 289-м километре ЦКАД произошло массовое ДТП с участие скорой помощи. На данный момент движение на данном участке дороге затруднено, никто не пострадал. Об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Московской области.
«В 16:00 на 289-м километре ЦКАД в сторону трассы М-9 произошло попутное столкновение четырех транспортных средств — трех легковых автомобилей и машины скорой помощи. В результате ДТП пострадавших нет, на данном участке дороги имеются затруднения в движении», — приводится в материале ответ пресс-службы.
В настоящее время на месте аварии работают сотрудники дорожно-патрульной службы. Обстоятельства происшествия выясняются.