Автоэксперт усомнился в эффективности «народных инспекторов»

Предыдущие [попытки использовать граждан для фиксации нарушений ПДД], к сожалению, не увенчались успехом, потому что было очень много технических требований, так как, например, камера, которой снято нарушение ПДД, должна была точно позиционировать место, в котором она находится. В некоторых случаях вообще нужно было делать фотографию в режиме онлайн. Когда всё доходило до судов, они, как правило, отменяли постановления, которые выносили так называемые народные инспекторы, — сказал Ломанов.