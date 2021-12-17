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1 час назад

Автоэксперт усомнился в эффективности «народных инспекторов»

Фиксация нарушений правил дорожного движения гражданами, «народными инспекторами», уже внедрялась и не стала эффективной, заявил автоэксперт Андрей Ломанов Telegram-каналу «Радиоточка НСН». Он объяснил, что суды обычно отменяли постановления граждан, следящих за соблюдением правил.

Автоэксперт усомнился в эффективности «народных инспекторов»
Фото: NEWS.ruNEWS.ru

Предыдущие [попытки использовать граждан для фиксации нарушений ПДД], к сожалению, не увенчались успехом, потому что было очень много технических требований, так как, например, камера, которой снято нарушение ПДД, должна была точно позиционировать место, в котором она находится. В некоторых случаях вообще нужно было делать фотографию в режиме онлайн. Когда всё доходило до судов, они, как правило, отменяли постановления, которые выносили так называемые народные инспекторы, — сказал Ломанов.

Он объяснил, что к идее вернулись, потому что сотрудников ГИБДД не хватает, они разбирают ДТП и составляют протоколы, а не работают с нарушителями. Ломанов считает, что граждане не смогут выполнять работу полиции правильно, потому что не знают правил в достаточной степени.

Ранее сообщалось, что на базе проекта «Помощник Москвы» появится приложение «Народный инспектор», которое позволит горожанам отправлять жалобы на неправильную стоянку, парковку на газонах и другие нарушения ПДД. Изменения в законодательство, позволяющие выписывать штрафы без составления протокола, планируется внести до 1 июля 2022 года.

ДТП,Андрей Ломанов,ГИБДД,
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