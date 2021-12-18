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3 часа назад

В Китае мост рухнул на шоссе и раздавил машины

В Китае мост рухнул на шоссе и раздавил машины
Фото: ТК «Звезда»ТК «Звезда»

Три человека погибли, четверо получили травмы различной степени тяжести в результате обрушения части пандусного моста в китайской провинции Хубэй. Видео произошедшего опубликованы в социальных сетях.

СМИ сообщают, что еще как минимум семь человек оказались заблокированы в автомобиле под обломками, их пытаются спасти экстренные службы. На месте также работают сотрудники дорожной полиции и пожарные.

Известно, что в момент аварии на мосту велось мелкомасштабное строительство. Причины произошедшего выясняются.

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