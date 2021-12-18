В Китае мост рухнул на шоссе и раздавил машины

Три человека погибли, четверо получили травмы различной степени тяжести в результате обрушения части пандусного моста в китайской провинции Хубэй. Видео произошедшего опубликованы в социальных сетях.

СМИ сообщают, что еще как минимум семь человек оказались заблокированы в автомобиле под обломками, их пытаются спасти экстренные службы. На месте также работают сотрудники дорожной полиции и пожарные.