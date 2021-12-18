В России перекрыли федеральную трассу из-за крупного ДТП

Движение на федеральной трассе в России полностью перекрыто после крупного ДТП. Об этом ТАСС в субботу, 18 декабря, сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Башкирии.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Авария произошла около 8:00 по местному времени (6:00 мск) в Иглинском районе на 1536-м км автодороги Самара — Уфа — Челябинск.

Согласно предварительным данным, столкнулись четыре грузовых автомобиля — Skania, Man, Mercedes-Benz и автовоз Skania. В результате аварии пострадавших нет, машины получили механические повреждения.

Для легковых авто организовали объезд через ближайшие села. На месте происшествия работает полиция и другие экстренные службы.