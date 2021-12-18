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33 минуты назад

В России перекрыли федеральную трассу из-за крупного ДТП

Движение на федеральной трассе в России полностью перекрыто после крупного ДТП. Об этом ТАСС в субботу, 18 декабря, сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Башкирии.

В России перекрыли федеральную трассу из-за крупного ДТП
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Авария произошла около 8:00 по местному времени (6:00 мск) в Иглинском районе на 1536-м км автодороги СамараУфаЧелябинск.

Согласно предварительным данным, столкнулись четыре грузовых автомобиля — Skania, Man, Mercedes-Benz и автовоз Skania. В результате аварии пострадавших нет, машины получили механические повреждения.

Для легковых авто организовали объезд через ближайшие села. На месте происшествия работает полиция и другие экстренные службы.

15 декабря сообщалось, что четыре человека погибли в ДТП с участием грузовика на трассе М-7 «Волга» около населенного пункта Поисево в Татарстане. На дороге столкнулись легковушка и грузовой автомобиль.

ДТП,Mercedes-Benz,ИТАР-ТАСС,
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