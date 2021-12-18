Названа причина опрокидывания автобуса с детьми под Ярославлем

Микроавтобус с детьми перевернулся в Ярославской области. Инцидент произошел в районе населенного пункта Деболовское на 190 километре федеральной трассы М-8.

Фото: МЧС РФ МЧС РФ

Автобус следовал из Ростова в Солнечногорск Московской области на соревнования, в салоне находились 14 детей, пятеро взрослых сопровождающих и водитель.

Как сообщили в региональном главке МЧС, автобус столкнулся с бревнами на дороге и завалился на бок. Других подробностей не приводится. По предварительным данным пострадал один человек, водитель сломал руку.