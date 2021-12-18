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2 часа назад

В Ярославской области перевернулся автобус с детьми

В Ярославской области перевернулся пассажирский автобус. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Спешили на соревнования: автобус с детьми перевернулся под Ярославлем
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что в салоне находились 19 человек, в том числе 14 детей в возрасте от 10 до 12 лет. Все пассажиры госпитализированы.

По данным канала, дети направлялись в подмосковный Солнечногорск на соревнования.

В смертельном ДТП под Самарой погиб водитель Lada Kalina

Ранее сообщалось, что в Москве пассажир одного из городских автобусов зацепился ногой за острый металлический штырь, торчащий из пола, порезался и умер от кровопотери.

11 декабря сообщалось, что в мексиканском штате Чьяпас перевернулся грузовик с мигрантами, в результате чего 54 человека погибли и еще 105 получили ранения. ДТП с участием двух грузовиков произошло по мосту Белисарио Домингес и Рибера Кауаре в Чьяпа-де-Корсо.

В прошлом месяце на трассе Амурск — Комсомольск-на-Амуре перевернулся автобус ПАЗ с 25 пассажирами. В результате ДТП пострадали 7 человек.

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