Спешили на соревнования: автобус с детьми перевернулся под Ярославлем

В Ярославской области перевернулся пассажирский автобус. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

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Отмечается, что в салоне находились 19 человек, в том числе 14 детей в возрасте от 10 до 12 лет. Все пассажиры госпитализированы.

По данным канала, дети направлялись в подмосковный Солнечногорск на соревнования.

Ранее сообщалось, что в Москве пассажир одного из городских автобусов зацепился ногой за острый металлический штырь, торчащий из пола, порезался и умер от кровопотери.

11 декабря сообщалось, что в мексиканском штате Чьяпас перевернулся грузовик с мигрантами, в результате чего 54 человека погибли и еще 105 получили ранения. ДТП с участием двух грузовиков произошло по мосту Белисарио Домингес и Рибера Кауаре в Чьяпа-де-Корсо.