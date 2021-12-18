Спешили на соревнования: автобус с детьми перевернулся под Ярославлем

В Ярославской области перевернулся пассажирский автобус. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Отмечается, что в салоне находились 19 человек, в том числе 14 детей в возрасте от 10 до 12 лет. Все пассажиры госпитализированы.
По данным канала, дети направлялись в подмосковный Солнечногорск на соревнования.
Ранее сообщалось, что в Москве пассажир одного из городских автобусов зацепился ногой за острый металлический штырь, торчащий из пола, порезался и умер от кровопотери.
11 декабря сообщалось, что в мексиканском штате Чьяпас перевернулся грузовик с мигрантами, в результате чего 54 человека погибли и еще 105 получили ранения. ДТП с участием двух грузовиков произошло по мосту Белисарио Домингес и Рибера Кауаре в Чьяпа-де-Корсо.
В прошлом месяце на трассе Амурск — Комсомольск-на-Амуре перевернулся автобус ПАЗ с 25 пассажирами. В результате ДТП пострадали 7 человек.