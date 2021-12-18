В Турции перевернулся пассажирский автобус

Пассажирский автобус перевернулся на шоссе, соединяющем турецкие города Карс и Эрзурум. Как в субботу сообщил телеканал NTV, в результате аварии погибли три человека, еще десять получили травмы разной степени тяжести.

Фото: ТАСС ТАСС

Ранее турецкий телеканал Habertürk сообщил, что в результате ДТП есть погибшие и пострадавшие.