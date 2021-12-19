Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
+6° в 
USD 73.73EUR 83.50
Войти в почту
2 часа назад

В российском городе загорелся автобус с 40 пассажирами

В Таганроге из-за упавшего дерева загорелся автобус, в котором находились 40 пассажиров. Об этом сообщается на сайте ГТРК «Дон-ТР».

Автобус с 40 пассажирами загорелся в Таганроге
Фото: кадр видеокадр видео

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Ростовской области, инцидент произошел в городе на пересечении улиц Дзержинской и Морозова. Дерево упало на контактную троллейбусную сеть, из-за чего произошло короткое замыкание.

На кадрах, опубликованных в Telegram-канале Don Mash, можно увидеть, как из салона транспортного средства вырывается огонь и клубы черного дыма.

К месту возгорания прибыли экстренные службы — в тушении были задействованы восемь человек и две единицы техники. В результате происшествия пострадала женщина, ее госпитализировали с травмой носа.

Ранее в ноябре в Кирове загорелся полный людей пассажирский автобус. На место возгорания выехали два пожарных расчета. Пассажиры и водитель автобуса эвакуированы, пострадавших не было.

ДТП,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители