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1 час назад

В Подмосковье опрокинулась маршрутка с пассажирами

Маршрутное такси с десятью пассажирами выехало в кювет и опрокинулось, в результате пострадал один человек. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

В Подмосковье опрокинулась маршрутка с пассажирами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В 07:42 в Мытищах на 3-м км автодороги Беляниново - Паведники микроавтобус Mercedes, двигаясь по маршруту с пассажирами в количестве 10 человек, выехал в кювет, после чего опрокинулся. В результате ДТП, по предварительной информации, пострадал один человек", - сказали в пресс-службе.

На месте работают сотрудники ДПС, обстоятельства аварии уточняются.

ДТП,ГИБДД,МВД,ИТАР-ТАСС,
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