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1 час назад

Водитель на Lada провалился под землю на дороге в Курске

В Курске на улице Павлова автомобиль провалился в вырытую коммунальщиками яму. Запись инцидента опубликовал Telegram-канал Mash.

Автомобиль при падении в яму перевернулся. Раскоп предназначался для ремонта порыва на теплосетях, уточняет «РЕН ТВ». 25-летний водитель машины «ВАЗ-2112» остался жив, ему удалось самостоятельно выбраться из автомобиля, вылезти из ямы помогли прохожие.

«Как выбрался из салона, не помню. Но выбрался сам, уже у края ямы кто-то подал мне руку. Повреждений вроде нет, только шок», — приводятся слова водителя отечественной легковушки.

Машину доставали с помощью крана. В обстоятельствах происшествия разбирается полиция.

В ноябре в Пензе на парковке у магазина автомобиль Lada провалился под асфальт. Яма, под которой проходит теплотрасса, быстро наполнилась кипятком, в результате двое находившихся в салоне мужчин сварились заживо.

ДТП,Видео,Lada,РЕН ТВ,
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