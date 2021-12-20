В Курске на улице Павлова автомобиль провалился в вырытую коммунальщиками яму. Запись инцидента опубликовал Telegram-канал Mash.

Автомобиль при падении в яму перевернулся. Раскоп предназначался для ремонта порыва на теплосетях, уточняет «РЕН ТВ». 25-летний водитель машины «ВАЗ-2112» остался жив, ему удалось самостоятельно выбраться из автомобиля, вылезти из ямы помогли прохожие.

«Как выбрался из салона, не помню. Но выбрался сам, уже у края ямы кто-то подал мне руку. Повреждений вроде нет, только шок», — приводятся слова водителя отечественной легковушки.

Машину доставали с помощью крана. В обстоятельствах происшествия разбирается полиция.