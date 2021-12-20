СберЛизинг предоставляет продукцию ГАЗ со скидкой 18%

В программе участвуют автомобили ГАЗ семейств NEXT и NN. Условия акции действуют во всех регионах России у официальных дилеров марки ГАЗ. Приобрести данные модели со скидкой может любое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, работающие на рынке на менее одного года. Первоначальный взнос не требуется. Минимальный срок, на который заключается договор – один год, максимальный – пять лет. Лимит километража для взятого в оперлизинг автомобиля составляет 500 тысяч км.

Ольга Кириллова, директор департамента корпоративного бизнеса АО «Сбербанк Лизинг»: «Операционный лизинг – это современная и набирающая все большую популярность услуга. Ее ключевым преимуществом является то, что получив транспортное средство или целый автопарк во владение, клиенту не надо заниматься вопросами постановки на учет, страхования, прохождения регулярных техосмотров и ремонта, если он потребуется. Все это берет на себя лизингодатель, а в обязанности клиента входит только своевременная оплата ежемесячных платежей. Сегодня такая модель взаимодействия очень востребована как среди юридических, так и физических лиц, для которых у нас есть отдельный продукт – СберАвтоподписка».