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51 минуту назад

На российской трассе столкнулись семь автомобилей

На трассе ОренбургСамара в Переволоцком районе Оренбургской области столкнулись семь автомобилей, пострадали пять человек. Об этом заявили в управлении МВД по региону, передает ТАСС.

На российской трассе столкнулись семь автомобилей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В ведомстве уточнили, что ДТП на российской трассе произошло после того, как водитель легкового автомобиля во время обгона столкнулся с грузовиком. После этого он врезался еще в пять машин.

Из-за аварии на трассе образовалась пробка. Сотрудники полиции обеспечивают безопасный проезд транспорта, в МВД начали проверку.

Ранее в Тамбовской области произошло массовое ДТП с пассажирским автобусом и тремя автомобилями. В результате аварии пострадали восемь человек.

ДТП,МВД,ИТАР-ТАСС,
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