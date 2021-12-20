Цена ремонта: владелец взорвал Tesla с куклой Маска

В Финляндии Туомас Катайнен, владевший Tesla Model S, узнав стоимость ремонта автомобиля, которую ему выставил дилер, решил, что взорвать машину будет если не эффективнее, то точно эффектнее.

Фото: Российская Газета Российская Газета

Поначалу Катайнен был в восторге Model S, которым владел на протяжении восьми лет. Но в последнее время на приборной панели начали появляться пиктограммы, свидетельствующие о неисправности.

Когда финн посетил станцию дилера для устранения неполадок, ему сказали, что для этого необходимо поменять тяговый аккумулятор, что обойдётся в 20 000 евро. И здесь важно напомнить, что авто больше не находится на гарантии, и Катайнену нужно было бы платить из собственного кармана.

Но владелец Tesla Model S решил вооружиться 30 кг динамита и взорвать свой электрокар. Видимо, разочарование в Tesla и её сервисе было настолько велико, что Катайнен посадил в салон куклу, вместо лица у которой красовался портрет Илона Маска...

После взрыва от электромобиля осталось несколько деталей, которые Катайнен вряд ли захотел забрать себе на память.