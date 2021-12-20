Российский хоккеист погиб в ДТП после лобового столкновения с фурой

19-летний защитник нижнекамского "Реактора" Никита Мокеев погиб в понедельник в результате ДТП. Трагедия случилась днем на 121-м километре трассы Оренбург — Казань.
Мокеев скончался на месте, его пассажирку доставили в больницу. Мокеев ехал за рулем "Лада Веста".
Отмечается, что он выехал на встречную полосу для обгона, но не справился с управлением и лоб в лоб врезался с фурой SCANIA.
"Сегодня в нашей большой хоккейной семье случилось огромное горе. В результате ДТП погиб молодой, талантливый, подававший большие надежды хоккеист, любимец болельщиков, надёжный партнёр по команде 19-летний игрок МХК "Реактор" Никита Мокеев. Ты всегда останешься в наших сердцах с доброй улыбкой", - написано в официальном Instagram "Реактора".
В текущем сезоне Мокеев провел в МХЛ 38 матчей, в которых набрал 12 (2+10) очков. Ранее сообщалось, что умер 16-летний хоккеист "Динамо".