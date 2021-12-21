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4 часа назад

Губернатор Кузбасса попал в ДТП на трассе на служебном автомобиле

КЕМЕРОВО, 21 декабря. /ТАСС/. Служебный автомобиль губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева попал в ДТП на трассе Кемерово - Новокузнецк. Глава региона находился в машине и направлялся на встречу с семьями погибших на шахте "Листвяжная", сообщили ТАСС в пресс-службе правительства Кемеровской области.

Губернатор Кузбасса попал в ДТП на служебном автомобиле
Фото: ТАССТАСС

"Сегодня в 09:00 (05:00 мск) на трассе Кемерово - Новокузнецк в районе поселка Карагайла произошло ДТП с участием служебного автомобиля губернатора Кузбасса Сергея Цивилева, который ехал на встречу с семьями погибших горняков шахты "Листвяжная" в городе Прокопьевск. Жертв нет, все пострадавшие находятся в сознании, им на месте оказана медицинская помощь", - сказали в пресс-службе.

На месте работают инспекторы ГИБДД и бригады скорой помощи. Обстоятельства ДТП устанавливаются, информация о числе пострадавших уточняется.

Как сообщили журналистам в пресс-службе областного правительства, губернатор Кемеровской области не пострадал.

ДТП,Сергей Цивилев,ГИБДД,ИТАР-ТАСС,
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