Губернатор Кузбасса попал в ДТП на служебном автомобиле

КЕМЕРОВО, 21 декабря. / ТАСС /. Служебный автомобиль губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева попал в ДТП на трассе Кемерово - Новокузнецк. Глава региона находился в машине и направлялся на встречу с семьями погибших на шахте "Листвяжная", сообщили ТАСС в пресс-службе правительства Кемеровской области.

"Сегодня в 09:00 (05:00 мск) на трассе Кемерово - Новокузнецк в районе поселка Карагайла произошло ДТП с участием служебного автомобиля губернатора Кузбасса Сергея Цивилева, который ехал на встречу с семьями погибших горняков шахты "Листвяжная" в городе Прокопьевск. Жертв нет, все пострадавшие находятся в сознании, им на месте оказана медицинская помощь", - сказали в пресс-службе.