Глава Кузбасса попал в ДТП по пути на встречу с родными погибших шахтеров

Раскрыто состояние губернатора Кузбасса Сергея Цивилева после ДТП на служебном автомобиле на трассе Кемерово-Новокузнецк. Об этом во вторник, 21 декабря, сообщает ТАСС.

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По данным агентства, Цивилев не пострадал. Информация об остальных участниках ДТП не приводится.