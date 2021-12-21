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2 часа назад

Раскрыто состояние губернатора Кузбасса после ДТП

Раскрыто состояние губернатора Кузбасса Сергея Цивилева после ДТП на служебном автомобиле на трассе Кемерово-Новокузнецк. Об этом во вторник, 21 декабря, сообщает ТАСС.

Глава Кузбасса попал в ДТП по пути на встречу с родными погибших шахтеров
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ

По данным агентства, Цивилев не пострадал. Информация об остальных участниках ДТП не приводится.

Выживших нет: В шахте в Кузбассе погибли 52 человека

Ранее 21 декабря сообщалось, что Служебный автомобиль губернатора Кузбасса Сергея Цивилева попал в ДТП на трассе Кемерово-Новокузнецк. Глава региона находился в машине, он направлялся на встречу с семьями пострадавших на шахте «Листвяжная» в городе Прокопьевск.

ДТП,Сергей Цивилев,ИТАР-ТАСС,
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