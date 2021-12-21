В аварии с губернатором Кузбасса Сергеем Цивилевым на трассе Кемерово-Новокузнецк пострадали три человека. Об этом стало известно РЕН ТВ.

По данным телеканала, на трассе столкнулись два легковых автомобиля, два грузовика и микроавтобус. Предварительно, причиной ДТП стали сложные погодные условия.

Авария со служебным автомобилем губернатора Кемеровской области Сергеем Цивилевым произошла во вторник, 21 декабря. Глава региона ехал на встречу с семьями пострадавших на шахте «Листвяжная». Как сообщили в администрации Кузбасса, в результате аварии губернатор не пострадал, погибших нет.