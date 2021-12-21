Пьяный водитель спровоцировал массовое ДТП на Кутузовском проспекте

На Кутузовском проспекте в Москве произошло массовое ДТП с участием десяти автомобилей. Его спровоцировал водитель в наркотическом опьянении. Об этом во вторник, 21 декабря, пишет РЕН ТВ.

Фото: телеграм-канал «Новости Москвы» телеграм-канал «Новости Москвы»

По данным источника, в отношении виновника аварии сейчас оформляют протокол. Предварительно, мужчина употребил наркотики перед тем, как сесть за руль. На данный момент на внешней стороне Третьего транспортного кольца перед развязкой с Кутузовским проспектом движение сильно затруднено.

Позже стало известно, что участниками аварии стали 18 машин. По данным Telegram-канала «МК: срочные новости», после ДТП 39-летней Елене Дубовиковой потребовалась госпитализация.