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2 часа назад

Пьяный водитель спровоцировал массовое ДТП на Кутузовском проспекте в Москве

На Кутузовском проспекте в Москве произошло массовое ДТП с участием десяти автомобилей. Его спровоцировал водитель в наркотическом опьянении. Об этом во вторник, 21 декабря, пишет РЕН ТВ.

Пьяный водитель спровоцировал массовое ДТП на Кутузовском проспекте
Фото: телеграм-канал «Новости Москвы»телеграм-канал «Новости Москвы»

По данным источника, в отношении виновника аварии сейчас оформляют протокол. Предварительно, мужчина употребил наркотики перед тем, как сесть за руль. На данный момент на внешней стороне Третьего транспортного кольца перед развязкой с Кутузовским проспектом движение сильно затруднено.

Позже стало известно, что участниками аварии стали 18 машин. По данным Telegram-канала «МК: срочные новости», после ДТП 39-летней Елене Дубовиковой потребовалась госпитализация.

Ранее шесть легковых автомобилей и грузовик столкнулись на юге Москвы. Авария случилась напротив дома номер 26 по улице Подольских Курсантов. Виновником ДТП является водитель грузовика, отвлекшийся от дороги.

ДТП,РЕН ТВ,
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