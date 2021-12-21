«Я в конце аварии, поэтому не знаю, что там в начале происходило. Просто черная большая машина, типа фургона, несся на скорости, на правую сторону задел все машины и в конце попал в большую аварию. Похоже, что [водитель] был в невменяемом состоянии, песни пел, когда его вынимали. Сейчас оформляют ДПС, пожарные службы, полиция», — рассказала она.