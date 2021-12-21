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1 час назад

«Пел песни, когда его вынимали»: участница массовой аварии на ТТК рассказала о невменяемом состоянии виновника ДТП

Москвичка, пострадавшая в массовом ДТП на внешней стороне ТТК, рассказала «Газете.Ru», что виновник аварии действительно мог быть в невменяемом состоянии.

«Я в конце аварии, поэтому не знаю, что там в начале происходило. Просто черная большая машина, типа фургона, несся на скорости, на правую сторону задел все машины и в конце попал в большую аварию. Похоже, что [водитель] был в невменяемом состоянии, песни пел, когда его вынимали. Сейчас оформляют ДПС, пожарные службы, полиция», — рассказала она.

Женщина добавила, что ее автомобиль получил сильные повреждения в результате инцидента.

«Конечно буду решать [вопрос о компенсациях], потому что автомобиль пострадал очень сильно», — пояснила она.

Авария с участием около 13 автомобилей произошла на внешней стороне ТТК перед развязкой с Кутузовским проспектом. Среди участников аварии — машины такси, каршеринга, а также автомобиль с дипломатическими номерами. Один человек пострадал.

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По данным SHOT виновник ДТП — 34-летний Павел Середнев — находился в наркотическом опьянении. Мужчину увезли на освидетельствование.

ДТП,Видео,ГИБДД,Газета.Ru,
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