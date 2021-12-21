Москвичка, пострадавшая в массовом ДТП на внешней стороне ТТК, рассказала «Газете.Ru», что виновник аварии действительно мог быть в невменяемом состоянии.
«Я в конце аварии, поэтому не знаю, что там в начале происходило. Просто черная большая машина, типа фургона, несся на скорости, на правую сторону задел все машины и в конце попал в большую аварию. Похоже, что [водитель] был в невменяемом состоянии, песни пел, когда его вынимали. Сейчас оформляют ДПС, пожарные службы, полиция», — рассказала она.
Женщина добавила, что ее автомобиль получил сильные повреждения в результате инцидента.
«Конечно буду решать [вопрос о компенсациях], потому что автомобиль пострадал очень сильно», — пояснила она.
Авария с участием около 13 автомобилей произошла на внешней стороне ТТК перед развязкой с Кутузовским проспектом. Среди участников аварии — машины такси, каршеринга, а также автомобиль с дипломатическими номерами. Один человек пострадал.
По данным SHOT виновник ДТП — 34-летний Павел Середнев — находился в наркотическом опьянении. Мужчину увезли на освидетельствование.