Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
-2° в 
USD 74.29EUR 83.62
Войти в почту
1 час назад

Раскрыты подробности о водителе, который устроил завал из автомобилей на ТТК

Водителя, который устроил массовое ДТП утром 21 декабря на внешней стороне ТТК в Москве, зовут Павел Середнев, ему 34 года пишет SHOT. Сообщается, что он сын 57-летнего московского бизнесмена Константина Середнева.

Раскрыты подробности о виновнике массового ДТП в Москве
Фото: Газета.RuГазета.Ru

На Середнева-старшего оформлен минивэн GMC Savana Explorer, за рулем которого был Павел, считающийся виновником ДТП. На Константина зарегистрированы компании ООО «Тренд» (торговля бытовыми товарами), ООО Duck&Dog (мебельная фурнитура и комплектующие) и ООО «Центр Kaiser» (ремонт бытовой техники), сообщает SHOT.

Штрафов за минивэном GMC не числится. По предварительным данным, Павел Середнев сел за руль в состоянии наркотического опьянения, говорится в публикации. По разным данным, повреждения в аварии получили от 13 до 18 автомобилей, пострадавших нет.

Одна из участниц массового ДТП рассказала «Газете.Ru», что виновник аварии действительно мог быть в невменяемом состоянии.

ДТП,GMC Savana,Газета.Ru,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители