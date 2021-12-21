Раскрыты подробности о виновнике массового ДТП в Москве

Водителя, который устроил массовое ДТП утром 21 декабря на внешней стороне ТТК в Москве, зовут Павел Середнев, ему 34 года пишет SHOT. Сообщается, что он сын 57-летнего московского бизнесмена Константина Середнева.

На Середнева-старшего оформлен минивэн GMC Savana Explorer, за рулем которого был Павел, считающийся виновником ДТП. На Константина зарегистрированы компании ООО «Тренд» (торговля бытовыми товарами), ООО Duck&Dog (мебельная фурнитура и комплектующие) и ООО «Центр Kaiser» (ремонт бытовой техники), сообщает SHOT.

Штрафов за минивэном GMC не числится. По предварительным данным, Павел Середнев сел за руль в состоянии наркотического опьянения, говорится в публикации. По разным данным, повреждения в аварии получили от 13 до 18 автомобилей, пострадавших нет.