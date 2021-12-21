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53 минуты назад

Путину известно о ДТП с машиной главы Кузбасса

Говорить о результатах расследования ДТП с участием автомобиля губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева преждевременно, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Насколько мы знаем, губернатор не пострадал, слава богу. Сейчас говорить о результатах расследования этого ДТП не приходится, прошло слишком мало времени", - ответил пресс-секретарь во вторник на вопрос, доложено ли президенту РФ Владимиру Путину об этой аварии и ждет ли Кремль результатов расследования.

Как отметил Песков, данная авария широко освещается в СМИ, "поэтому вся эта информация доступна для всех, в то числе для президента".

Глава Кузбасса попал в ДТП по пути на встречу с родными погибших шахтеров

Как сообщалось ранее, авария с участием автомобиля главы Кузбасса произошла около 09:00 (05:00 мск) в районе поселка Карагайла в Прокопьевском районе. Губернатор не пострадал.

ДТП,Видео,Сергей Цивилев,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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