"Насколько мы знаем, губернатор не пострадал, слава богу. Сейчас говорить о результатах расследования этого ДТП не приходится, прошло слишком мало времени", - ответил пресс-секретарь во вторник на вопрос, доложено ли президенту РФ Владимиру Путину об этой аварии и ждет ли Кремль результатов расследования.