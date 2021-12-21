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3 часа назад

В Пензе утвержден график работы пунктов вакцинации до 30 декабря

В региональном минздраве представили информацию о графике работы площадок вакцинации с 24 по 30 декабря в торговых центрах Пензы.Пункты вакцинации будут работать в следующих ТЦ: «Коллаж» (г. Пенза, пр. Строителей, 1В); «САНиМарт» (г. Пенза, ул. Плеханова, 19); «Атак» (г. Пенза, ул. Антонова, 78); «Ритейл парк» (г. Пенза, ул. Центральная, 1).Сделать прививку от COVID-19 и гриппа можно будет 24 декабря и с 27 по 30 декабря — с 16:00 до 19:00; 25 и 26 декабря, с 12:00 до 18:00.При этом с 23 декабря пункт вакцинации, расположенный в главном офисе Сбербанка, приостановит свою деятельность; с 24 декабря прекращают работать пункты вакцинации на базе торговых центров «Весна», «Универсам 175» и «Горизонт».Пункт вакцинации в Центре занятости населения (г. Пенза, ул. Некрасова, 24) работает последний раз 24 декабря, с 10:00 до 13:00.Выходные и праздничные дни пункты вакцинации в торговых центрах и в медицинских организациях будут работать. График будет размещен чуть позже.Фотография: pnzreg.ru

В Пензе утвержден график работы пунктов вакцинации до 30 декабря
Фото: Пенза-ОбзорПенза-Обзор
ДТП,Минздрав РФ,Сбербанк России,
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