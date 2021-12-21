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2 часа назад

Пробки на дорогах Москвы оцениваются в девять баллов

Пробки на столичных дорогах достигли девяти баллов, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Пробки парализовали Москву
Фото: ТАССТАСС

«Движение на 16:00 - девять баллов. В ближайшие часы движение будет также сильно затруднено. Личные автомобили едут со средней скоростью - 22 км/ч, автобусы - 27 км/ч», - говорится в материале.

Как уточняется, в настоящий момент время в пути на личных автомобилях увеличено. Дептранс рекомендует передвигаться по центру города на метро, а по вылетным магистралям на такси и общественном транспорте.

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