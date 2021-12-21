"Много заплатит": виновника ДТП на ТТК могут заставить возместить ущерб

Виновник ДТП на Третьем транспортном кольце (ТТК) в Москве с участием 13 автомобилей должен будет возместить ущерб, если выяснится, что он находился в состоянии опьянения, пишет РИА Новости в своем Телеграм-канале со ссылкой на Российский союз автостраховщиков (РСА).

Фото: РИА Новости РИА Новости

"Если виновник был в состоянии алкогольного, наркотического или любого другого опьянения, то здесь вступает другая статья закона об ОСАГО, где у страховщика появляется основание для регрессного требования", - сказали в союзе.

Там напомнили, что в законе говорится, что в случае причинения вреда в состоянии опьянения имеет право взыскать с виновника сумму выплат.

"В данном случае этот пьяный товарищ должен будет много заплатить", - добавили в РСА.

Ранее сообщалось, что ДТП произошло перед въездом в Кутузовский тоннель. В ГИБДД считают, что виновником аварии стал водитель Ford Explorer, который поочередно столкнулся с 12 машинами. В настоящее время его проверяют на алкоголь. Как сообщили в столичном департаменте ГОЧСиПБ, водитель нарушил скоростной режим и выехал между двумя полосам. По данным ведомства пострадали 16 автомбилей. В результате ДТП одного человека передали медикам. По информации источника в правоохранительных органах, в ДТП попал автомобиль посольства Китая с красными дипломатическими номерами, пишет РИА Новости.