«Осознание безысходности»: что делать при угрозе лобового столкновения

Если есть риск лобового столкновения, ни в коем случае нельзя бездумно выкручивать руль: встречный автомобиль может направиться в ту же сторону. Первым делом в такой ситуации необходимо затормозить, не меняя траектории движения. Об этом «Вечерней Москве» рассказал автоэксперт Владимир Бахарев.

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Специалист обратил внимание на то, что при угрозе столкновения со встречным автомобилем важно правильно разъехаться с ним.

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— Ни в коем случае нельзя теряться. Первое, что делаем: не меняя направления, снижаем скорость движения настолько, насколько это возможно. Обязательно — по прямой. Потому что нам нужно увидеть, в какую сторону будет уходить встречная машина. Тормозим с правым указателем, наблюдаем, куда пойдет встречная машина, и выполняем встречный разъезд, уже имея понимание того, в какую сторону ехать, — рассказал собеседник «ВМ».

Съезжать на обочину нельзя не только потому, что встречная машина может направиться в эту же сторону, подчеркнул он. Во-первых, при съезде с асфальта во время торможения автомобиль может занести, во-вторых — эффективность торможения на обочине резко снижается.

Эксперт обратил внимание, что встречные автомобили в большинстве случаев смогут разъехаться, если будут действовать согласованно.

— Тому, кто обгоняет, логичнее прижиматься к автомобилю, который он обгоняет. Если на двухполосной дороге зеркало к зеркалу поставить несколько машин, уместится четыре автомобиля. Две машины вполне могут разойтись, в случае если два человека действуют обдуманно и взвешенно, — рассказал Бахарев.

Специалист заметил, что во всех случаях лобовых столкновений водители предварительно пытаются что-то предпринять. Осознание безысходности ситуации приходит уже после аварии.

Если ДТП все-таки произошло, важно действовать правильно, заметил эксперт.

— Первым делом нужно понять, насколько ты сам цел. Нужно посмотреть вокруг: нет ли возгорания или течи горючей жидкости — того, что хотя бы можно увидеть. Если нет причин для воспламенения, я бы советовал по мере возможности оставаться в автомобиле до приезда спасателей, — рекомендовал специалист.

По словам Бахарева, после аварии объективно оценить обстановку с точки зрения собственных повреждений практически невозможно. В такой ситуации происходит огромный выброс адреналина, и то, что человек не чувствует боли, не говорит о том, что у него нет повреждений.

Собеседник «ВМ» заметил, что в случае серьезной аварии важно вовремя вызвать скорую помощь.

— Дальше нужно уйти с дороги: осознание всего должно происходить вне проезжей части. Когда уже наступает понимание того, что есть возможность двигаться, смотрим на то, что произошло со встречной машиной, и по мере возможности стремимся помочь. Но нужно понимать, что во встречной машине проблемы те же самые. Если нет возгорания, превентивная помощь такова: обозначить место ДТП, сообщить о случившемся, — заметил Бахарев.