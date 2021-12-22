Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
+1° в 
USD 73.79EUR 83.15
Войти в почту
41 минуту назад

Автобус с пассажирами перевернулся в Новой Москве

Рейсовый автобус попал в аварию на Калужском шоссе в столице и перевернулся после столкновения с легковым автомобилем, сообщил представитель экстренных служб города.

«Возле дома №14 на Калужском шоссе лежит на боку автобус рейса 1033 после ДТП, проводится эвакуация людей», – сообщил источник РИА «Новости».

На место уже выехали машины скорой помощи.

Между тем собеседник ТАСС заявил, что авария с автобусом произошла на Варшавском шоссе, там столкнулись легковая машина и рейсовый автобус №1033.

«После столкновения автобус съехал в кювет и перевернулся, эвакуированы 10 человек, включая водителя и двоих детей», – уточнил он. О количестве пострадавших пока не сообщается.

ДТП,Видео,РИА Новости,ИТАР-ТАСС,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители