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1 час назад

Автовоз уничтожил легковушку, подрезав ее при перестроении

Неосторожный маневр одного транспортного средства обычно приводит к аварии с участием как самого виновника, а также нескольких других участников дорожного движения. Но часто случается так, что водитель тяжелого и габаритного транспорта может даже и не заметить, что он натворил, подрезав другого автомобилиста, и спокойно уехать дальше. А пострадавшие при его маневре легковушки и мотоциклы лишь разлетаются в разные стороны.

Автовоз уничтожил легковушку и спокойно поехал дальше
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

На Канчанофисекском мосту (провинция Самотпракан в Таиланде) шофер автовоза стремительно перестроился из крайнего левого ряда в крайний правый, проигнорировав ехавший там седан с двумя пассажирками и маленьким ребенком. Габаритный тягач смахнул с полосы легковушку, да так, что протащил ее несколько метров вдоль бетонного отбойника, сминая по пути ее кузов и выбивая стекла.

Через пару секунд седан превратился в металлолом, а из салона выбросило молодую женщину и ее малыша.

Все трое пассажиров легковушки пострадали и сейчас находятся больнице, а виновник аварии лишь через 500 метров заподозрил что-то неладное и остановился, чтобы осмотреть машину. В полиции он уверенно заявил, что перед перестроением из полосы в полосу он убедился, что никому не создает помех, и о существовании черного седана узнал лишь после просмотра этого видеоролика.

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