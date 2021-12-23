Автовоз уничтожил легковушку и спокойно поехал дальше

Неосторожный маневр одного транспортного средства обычно приводит к аварии с участием как самого виновника, а также нескольких других участников дорожного движения. Но часто случается так, что водитель тяжелого и габаритного транспорта может даже и не заметить, что он натворил, подрезав другого автомобилиста, и спокойно уехать дальше. А пострадавшие при его маневре легковушки и мотоциклы лишь разлетаются в разные стороны.

Фото: Российская Газета Российская Газета

На Канчанофисекском мосту (провинция Самотпракан в Таиланде) шофер автовоза стремительно перестроился из крайнего левого ряда в крайний правый, проигнорировав ехавший там седан с двумя пассажирками и маленьким ребенком. Габаритный тягач смахнул с полосы легковушку, да так, что протащил ее несколько метров вдоль бетонного отбойника, сминая по пути ее кузов и выбивая стекла.

Через пару секунд седан превратился в металлолом, а из салона выбросило молодую женщину и ее малыша.