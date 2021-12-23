В ГИБДД назвали причину ДТП с маршруткой в Москве

Выезд автомобиля Toyota Land Cruiser на полосу встречного движения стал причиной ДТП с маршруткой на улице Свободы на северо-западе Москвы. Об этом сообщили в столичном управлении ГИБДД.
«Примерно в 18:05 на улице Свободы у дома 80 водитель автомобиля Toyota Land Cruiser допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с маршрутным транспортным средством подмосковного перевозчика», — приводит ТАСС сообщение.
Ранее сообщалось, что десять человек пострадали в результате ДТП с маршруткой и легковым автомобилем на северо-западе Москвы.