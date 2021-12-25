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1 час назад

Два человека пострадали в ДТП в центре столицы

Два человека пострадали в аварии с участием двух автомобилей в центре столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Два человека пострадали в ДТП в центре столицы
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисовпортал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

"На пересечении улицы 1-я Тверской-Ямской и улицы Бутырский Вал произошло ДТП с участием автомобилей Kia и Volkswagen. Два человека пострадали", – рассказал собеседник агентства.

По словам источника агентства, в результате произошедшего одна из иномарок загорелась.

Ранее в Москве произошло ДТП с участием иномарки-внедорожника и маршрутного такси. По данным ГИБДД, в результате столкновения пострадали шесть человек, из которых пятеро были пассажирами общественного транспорта.

ДТП,Kia,Volkswagen,
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