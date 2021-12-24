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1 час назад

В Москве водитель сбил девушку и был избит очевидцами ДТП

На Новочеркасском бульваре поздно вечером в четверг, 23 декабря, произошло ДТП, которое переросло в массовую драку. Об этом пишет агентство новостей «Москва».

В Москве ДТП переросло в массовую драку
Фото: Telegram-канал «Агентство "Москва"»Telegram-канал «Агентство "Москва"»

Сначала водитель Chevrolet сбил девушку, после чего пытался припарковать автомобиль во дворе, однако очевидцы аварии решили этому помешать. В результате словесного конфликта между свидетелями ДТП и мужчинами, находившимися в автомобиле, произошла драка. Водитель был избит. Участников потасовки не смутило присутствие спасателей, медиков и правоохранителей. Сотрудники спецслужб пытались разнять дерущихся. Пострадавшую в ДТП девушку госпитализировали, на данный момент выясняются детали произошедшего.

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ДТП,Chevrolet,АГН "Москва",
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