В Москве ДТП переросло в массовую драку

На Новочеркасском бульваре поздно вечером в четверг, 23 декабря, произошло ДТП, которое переросло в массовую драку. Об этом пишет агентство новостей «Москва» .

Сначала водитель Chevrolet сбил девушку, после чего пытался припарковать автомобиль во дворе, однако очевидцы аварии решили этому помешать. В результате словесного конфликта между свидетелями ДТП и мужчинами, находившимися в автомобиле, произошла драка. Водитель был избит. Участников потасовки не смутило присутствие спасателей, медиков и правоохранителей. Сотрудники спецслужб пытались разнять дерущихся. Пострадавшую в ДТП девушку госпитализировали, на данный момент выясняются детали произошедшего.