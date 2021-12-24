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22 минуты назад

Водитель, устроивший ДТП из 20 машин оказался психбольным

Виновник массового ДТП на Третьем транспортном кольце, в котором были повреждены 20 автомобилей и пострадали два человека, страдает психическим заболеванием, сообщает официальный Telegram-канал прокуратуры Москвы.

Устроивший ДТП с 20 машинами водитель оказался психбольным
Фото: moscowmap/Telegrammoscowmap/Telegram

«В ходе прокурорской проверки установлено, что 34-летний виновник ДТП с 2009 года состоит на учете в психоневрологическом диспансере с диагнозом, наличие которого является медицинским противопоказанием к управлению транспортными средствами. По результатам медицинского освидетельствования, у мужчины [в организме] выявлено наличие медицинского препарата, обладающего антипсихотическим и седативным действием», — отметили в столичной прокуратуре.

Прокурор ЗАО г. Москвы уже направил в суд иск о признании недействительным водительского удостоверения виновника массовой аварии.

Массовое ДТП произошло 21 декабря 2021 года в Москве на Третьем транспортном кольце, недалеко от его пересечения с Кутузовским проспектом. Находившийся за рулем минивэна GMC Sauvana 34-летний Павел Середнев протаранил около 20 машин, девять из которых не смогли покинуть самостоятельно место аварии и были впоследствии вывезены с места ДТП эвакуаторами. По предварительной информации, травмы в ДТП получили два человека.

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