Устроивший ДТП с 20 машинами водитель оказался психбольным

«В ходе прокурорской проверки установлено, что 34-летний виновник ДТП с 2009 года состоит на учете в психоневрологическом диспансере с диагнозом, наличие которого является медицинским противопоказанием к управлению транспортными средствами. По результатам медицинского освидетельствования, у мужчины [в организме] выявлено наличие медицинского препарата, обладающего антипсихотическим и седативным действием», — отметили в столичной прокуратуре.

Массовое ДТП произошло 21 декабря 2021 года в Москве на Третьем транспортном кольце, недалеко от его пересечения с Кутузовским проспектом. Находившийся за рулем минивэна GMC Sauvana 34-летний Павел Середнев протаранил около 20 машин, девять из которых не смогли покинуть самостоятельно место аварии и были впоследствии вывезены с места ДТП эвакуаторами. По предварительной информации, травмы в ДТП получили два человека.