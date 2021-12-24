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57 минут назад

Грузовой состав снес автобус с 16 пассажирами на Алтае

Грузовой поезд врезался в автобус с пассажирами в Алтайском крае, три пострадавших доставлены в больницу, сообщает Telegramm-канал Mash.

Грузовой состав снес автобус с 16 пассажирами
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По предварительной информации авария произошла, в районе 17.30 по местному времени вблизи от села Кулунда. В салоне автобуса «Икарус», направлявшегося из Барнаула в Яровое, находилось 16 человек с учетом водителя, сообщает издание.

По неподтвержденным данным, автобус проехал на запрещающий сигнал светофора на железнодорожном переезде. Всего ранения получили четыре пассажира, троим потребовалась госпитализация. Это уже не первое схожее ДТП на Алтае за последнее время, 29 ноября при столкновении автомобиля и снегоуборочного поезда погибли трое школьников.

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