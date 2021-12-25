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2 часа назад

На заснеженной трассе в Мордовии столкнулись 24 авто

Из-за сильной метели и штормового ветра на трассе в Мордовии произошло крупное ДТП с участием сразу 24 автомобилей - в том числе пожарной машины.

Гигантское ДТП в Мордовии: десятки машин столкнулись на заснеженной трассе
Фото: Пресс-служба УГИБДД по РМПресс-служба УГИБДД по РМ

Как сообщила в субботу пресс-служба Управления ГИБДД по РМ, массовое столкновение авто случилось сегодня около 13 часов 10 минут на первом километре автодороги "Саранск - Сурское - Ульяновск".

По предварительным данным, пострадали четыре человека. Они доставлены в больницу с различными травмами. Причины ДТП устанавливаются.

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В связи со сложными погодными условиями на трассе "Саранск - Сурское - Ульяновск" введено временное ограничение для автобусов и большегрузного транспорта. Запрет будет действовать до 22 часов.

В ГИБДД призвали водителей сегодня не выезжать за город.

ДТП,ГИБДД,
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