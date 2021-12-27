В Пензе состоялось открытие стелы «Город трудовой доблести»

В сквере 40-летия Победы Пензы 27 декабря состоялась торжественная церемония, посвящённая новому военно-историческому памятнику.Находящийся на официальном мероприятии, Олег Мельниченко подчеркнул, что для открытия памятника выбрана знаковая дата: 27 декабря 1941 года было завершено строительство Сурского оборонительного рубежа. Линия укреплений, предназначенная для задержания врага на подступах к Казани, Куйбышеву, Ульяновску, проходила по территории Пензенской области.Глава региона сделал акцент на том, что за присвоением Пензе почётного звания «Город трудовой доблести» стоит труд большого количества людей, которые ковали Победу великой армии в тылу.«В годы Великой Отечественной войны на территорию Пензенской области было эвакуировано 65 предприятий. Каждый четвертый взрыватель, который использовался в бомбах, минах, снарядах, был сделан на Пензенской земле. Здесь же изготавливалась легендарная «Катюша». Кроме этого, Пензенская область работала и для того, чтобы кормить и одевать фронт», — добавил Олег Мельниченко.Он подчеркнул, что Пенза стала Городом трудовой доблести во многом благодаря активной позиции жителей. «За присвоение областному центру этого почётного звания проголосовал практически каждый десятый пензенец. Выражаю искреннюю благодарность Президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину, первому заместителю руководителя администрации Президента Российской Федерации Сергею Владиленовичу Кириенко, помощнику Президента Российской Федерации Владимиру Мстиславовичу Мединскому и всем, кто поддержал наш город в том, чтобы мы обрели это высокое и почётное для нас звание», — сказал глава региона.Зампред Российского военно-исторического общества Николай Овсиенко зачитал участникам и гостям торжественной церемонии обращение от помощника президента РФВладимира Мединского.«В тяжелейших условиях военного времени жители города проявляли подлинный трудовой героизм, отдавали все силы для фронта, для Победы над ненавистным врагом. Несмотря на все трудности и лишения, в 1943 году в Пензе открылся Индустриальный институт, ставший впоследствии Пензенским государственным университетом. Память о подвиге жителей города в годы Великой Отечественной войны всегда будет жить в сердцах благодарных потомков и всех россиян», — говорится в обращении.Помощник полномочного представителя президента РФ в Приволжском Федеральном округе Владимир Колчин поздравил пензенцев от имени полпреда Игоря Комарова.«Трудовой подвиг народа – одна из важнейших страниц нашей общей исторической памяти. Для приближения Победы пензенцы работали не жалея себя, на пределе человеческих сил. Самоотверженным трудом создавались новые производства. Трудности войны объединили людей ради великой цели», — резюмировал он.Напомним, что почётное звание присвоено Пензе согласно указу президента РФ. Место для стелы было выбрано путём народного голосования на сайте мэрии Пензы. Проект установки мемориала реализован городской администрацией при поддержке Российского военно-исторического общества и правительства Пензенской области.Фотографии: pnzreg.ru