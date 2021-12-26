Названа неожиданная причина зимних ДТП

Забывчивость некоторых водителей становится причиной ДТП. Об этом в комментарии URA.RU рассказал автоэксперт и юрист Дмитрий Славнов, пишет ИА DEITA.RU.
Речь, в данном случае, идет о снижении видимости, когда водители забывают сменить дворники на зимние.
Стекла - это глаза нашей машины, нужно поставить зимние дворники. А если машину просто так оставили, и зимой приспичило куда-то ехать, по мне, шансы, что произойдет ДТП, в разы увеличиваются, - пояснил он.
Также следует избегать того, чтобы оставлять автомобиль под сугробом на всю зиму.
Я бы все равно рекомендовал поставить в теплый гараж, а если такого нет, то накрыть каким-нибудь брезентом, - подытожил автоэксперт Дмитрий Славнов.