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1 час назад

Названа неожиданная причина зимних ДТП

Забывчивость некоторых водителей становится причиной ДТП. Об этом в комментарии URA.RU рассказал автоэксперт и юрист Дмитрий Славнов, пишет ИА DEITA.RU.

Названа неожиданная причина зимних ДТП
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ

Речь, в данном случае, идет о снижении видимости, когда водители забывают сменить дворники на зимние.

Стекла - это глаза нашей машины, нужно поставить зимние дворники. А если машину просто так оставили, и зимой приспичило куда-то ехать, по мне, шансы, что произойдет ДТП, в разы увеличиваются, - пояснил он.

Также следует избегать того, чтобы оставлять автомобиль под сугробом на всю зиму.

Я бы все равно рекомендовал поставить в теплый гараж, а если такого нет, то накрыть каким-нибудь брезентом, - подытожил автоэксперт Дмитрий Славнов.

ДТП,Дмитрий Славнов,РИА "Дейта",
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