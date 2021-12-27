Камеры Tesla «поймали» женщину, поцарапавшую электрокар

Режим безопасности автомобилей Tesla под названием Sentry Mode вновь доказал свою эффективность. На парковке торгового центра в Великобритании женщина, вероятно, разозленная слишком тесным соседством с Model 3, решила незаметно оставить 10-дюймовую царапину на борту электрокара. Однако она явно не подозревала, что «Тесла» оснащена бортовыми камерами, которые засняли все – вплоть до ее лица, – благодаря чему женщину удалось опознать и предъявить ей обвинения.

Фото: © Bournemouth News / Daily Mail © Bournemouth News / Daily Mail

На кадрах видно, как женщина, оказавшаяся 57-летней Анной Валенте, подходит к своему автомобилю, якобы чтобы взять что-то с переднего сиденья. В это же время она левой рукой берет ключи и оставляет царапину на двери Tesla Model 3, припаркованной рядом.

Обнаружив повреждение, владелец «Теслы» проверил записи с камер, которые засняли лицо Валенте, а также ее Nissan Juke вместе с номерным знаком – последний кадр вырезали из ролика, попавшего в СМИ. Все это помогло опознать и найти британку, которую, судя по всему, не устроила близость электрокара на парковке. На ролике видно, что левые колеса самого Juke стоят прямо на границе паркоместа: вероятно, таким образом она хотела помешать кому-либо вставать рядом.

В результате Валенте придется выплатить хозяину Tesla Model 3 1,08 тысячи фунтов стерлингов или почти 106 тысяч рублей в качестве возмещения ущерба. По данным Daily Mail, это первый случай в Великобритании, когда записи с камер электрокара были использованы как доказательство вины.