Камеры Tesla «поймали» женщину, поцарапавшую электрокар

Режим безопасности автомобилей Tesla под названием Sentry Mode вновь доказал свою эффективность. На парковке торгового центра в Великобритании женщина, вероятно, разозленная слишком тесным соседством с Model 3, решила незаметно оставить 10-дюймовую царапину на борту электрокара. Однако она явно не подозревала, что «Тесла» оснащена бортовыми камерами, которые засняли все – вплоть до ее лица, – благодаря чему женщину удалось опознать и предъявить ей обвинения.
На кадрах видно, как женщина, оказавшаяся 57-летней Анной Валенте, подходит к своему автомобилю, якобы чтобы взять что-то с переднего сиденья. В это же время она левой рукой берет ключи и оставляет царапину на двери Tesla Model 3, припаркованной рядом.
В результате Валенте придется выплатить хозяину Tesla Model 3 1,08 тысячи фунтов стерлингов или почти 106 тысяч рублей в качестве возмещения ущерба. По данным Daily Mail, это первый случай в Великобритании, когда записи с камер электрокара были использованы как доказательство вины.
Осень похожий случай произошел в Москве. Камера Tesla стала свидетельницей акта агрессии со стороны водительницы BMW, которая повредила электрокар ключом на парковке. Вероятно, женщина на черном X5 также осталась недовольна тем, как припарковался владелец «Теслы», и решила «наказать» его.