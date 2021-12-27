Жители Кубани подорвали свой автомобиль возле проезжей части

В станице Казанской в Краснодарском крае местные жители взорвали автомобиль, сообщает местная газета «Огни Кубани» на своей странице в Instagram, которая опубликовала видео инцидента.

Фото: «Огни Кубани» «Огни Кубани»

Как видно в ролике, мужчина захлопывает дверь отечественной легковушки и убегает в сторону, спустя несколько секунд в салоне машины происходит взрыв. Детали автомобиля разлетаются на десятки метров и падают на проезжую часть.

В дежурной части ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщили о проведении проверки после публикации видео.

Как уточняет РЕН ТВ, после подрыва легкового автомобиля сотрудники полиции возбудили уголовное дело о хулиганстве. Для взрыва использовалась коробка с огромной петардой, автомобиль был снят с учета.

В результате инцидента никто не пострадал. Двум подозреваемым избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.