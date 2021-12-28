В новой Москве столкнулись шесть автомобилей

В новой Москве шесть машин попали в ДТП на 28-м километре Киевского шоссе, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса.
«На 28-м километре Киевского шоссе (в районе деревни Мешково) произошло ДТП с участием шести автомобилей. На месте находятся оперативные службы», — говорится в сообщении службы. В результате движение в сторону МКАДа было ограничено.
Ранее 27 декабря на 36-м километре Киевского шоссе в Новой Москве произошло факельное горение вещества высотой пять метров, возникла угроза взрыва. Из-за возгорания бензовоза на Киевском шоссе перекрыли движение. Водителя загоревшегося грузовика с цистерной пропана госпитализировали с ожогами.