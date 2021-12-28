10-летние футболисты попали в смертельное ДТП

Юные футболисты клуба «Старт» из Старого Оскола попали в смертельное ДТП, возвращаясь с соревнований, которые проходили в Воронеже 25 декабря. Об этом сообщает Детская футбольная лига Воронежской области во «ВКонтакте».

Авария произошла в Курской области. Погибли 10-летний мальчик и двое взрослых. Еще один 10-летний ребенок госпитализирован.

Согласно предварительным данным ГУ МВД Курской области, в автомобиль Toyota Avensis, на котором возвращались юные спортсмены и их родители, врезалась другая иномарка – Hyundai Tucson. За рулем Hyundai, двигавшегося в сторону Воронежа, был 49-летний мужчина. После первого столкновения Tucson врезался в ГАЗ-3302.

С ранениями в больницу были доставлены водитель автомобиля Hyundai Tucson и две женщины — пассажиры, сообщает «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что итальянская фигуристка Элли Маттиуццо погибла в результате автомобильной аварии в Сан-Марино.