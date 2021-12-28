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2 часа назад

Депутата Рашкина лишили водительских прав на 1,5 года

Депутата Государственной думы Валерия Рашкина лишили водительских прав на 18 месяцев, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на решение суда.

Депутата Рашкина лишили водительских прав на 1,5 года
Фото: Пресс-служба Басманного суда/РИА «Новости»Пресс-служба Басманного суда/РИА «Новости»

«По ч.1.ст 12.26 КоАП <...> Рашкин на 1,5 года лишен права управления транспортным средством. Кроме того, он административно оштрафован на 30 тыс. рублей», — указано в решении суда.

Ранее Басманный суд Москвы запретил депутату Валерию Рашкину покидать место проживания с вечера до утра и общаться с иными фигурантами его уголовного дела из-за обвинений в незаконной охоте.

По данным следствия, в конце октября текущего года Рашкин устроил незаконную охоту в Саратовской области. Автомобиль под управлением Рашкина остановили в Лысогорском районе ночью 29 октября. В машине также был 49-летний Александр Гношев, представившийся безработным.

Полицейский и сотрудник комитета охотничьего хозяйства и рыболовства осмотрели багажник легковушки, в котором нашли тушу убитого лося. Сам депутат утверждает, что вместе с Гношевым они обнаружили животное в лесу, решили его забрать и разделать.

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