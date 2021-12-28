Депутата Рашкина лишили водительских прав на 1,5 года

Депутата Государственной думы Валерия Рашкина лишили водительских прав на 18 месяцев, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на решение суда.

Фото: Пресс-служба Басманного суда/РИА «Новости» Пресс-служба Басманного суда/РИА «Новости»

«По ч.1.ст 12.26 КоАП <...> Рашкин на 1,5 года лишен права управления транспортным средством. Кроме того, он административно оштрафован на 30 тыс. рублей», — указано в решении суда.

Ранее Басманный суд Москвы запретил депутату Валерию Рашкину покидать место проживания с вечера до утра и общаться с иными фигурантами его уголовного дела из-за обвинений в незаконной охоте.

По данным следствия, в конце октября текущего года Рашкин устроил незаконную охоту в Саратовской области. Автомобиль под управлением Рашкина остановили в Лысогорском районе ночью 29 октября. В машине также был 49-летний Александр Гношев, представившийся безработным.

Полицейский и сотрудник комитета охотничьего хозяйства и рыболовства осмотрели багажник легковушки, в котором нашли тушу убитого лося. Сам депутат утверждает, что вместе с Гношевым они обнаружили животное в лесу, решили его забрать и разделать.