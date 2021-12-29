Водителю выстрелили в глаз на МКАДе

В Москве в результате конфликта между двумя автомобилистами один из них получил ранение в голову, передает РЕН ТВ.

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Сообщается, что инцидент произошел на Московской кольцевой автодороге 28 декабря. По предварительным данным, в разгаре словесного спора один водитель достал травматическое оружие и выстрелил другому в лицо.

Пострадавший получил ранение в глаз из пневматического оружия. Стрелявший сел в свою машину и покинул место происшествия. Каковы были причины конфликта двух мужчин, неизвестно.

Как уточняет АГН «Москва», инцидент произошел на Дмитровском шоссе, а стрелявшим оказался водитель фургона с мороженым. На место происшествия выехали скорая помощь и полиция.

«По предварительным данным, на Дмитровском шоссе, д. 165, корп. 1 водитель автомобиля «Газель» с надписью «Пломбир» выстрелил мужчине в глаз из травматического оружия», — сказал собеседник агентства.